Игрока «Тоттенхэма» дисквалифицируют за шутку о корейцах

Полузащитник «Тоттенхэма»рискует получить длительную дисквалификацию за неудачную шутку в адрес партнера по команде

Вскоре после завершения прошлого сезона Бентанкур в разговоре с уругвайскими журналистами сказал, что «все южнокорейцы выглядят одинаково».

Позже Бентанкур через соцсети принес Сону извинения. Несмотря на это, теперь ему грозит длительная дисквалификация.

По информации Daily Mail, Футбольная ассоциация Англии (FA) отстранит уругвайца на семь матчей.

Бентанкура накажут за неподобающее поведение и использование оскорбительной или уничижительной лексики по национальному или расовому признаку.