Украинцы много потеряли на старте, потерпев два поражения подряд. К этой игре команда подошла с серией из трех игр без поражений. В прошлом поединке она сыграла вничью с Грузией (1:1).
Албания имеет шансы на выход в стыки для борьбы за участие в Лиге А. При этом Если Чехия и Грузия сыграют вничью, то победа обеспечит хозяевам выход в Лигу А с первого места.
Прогнозы, ставки и коэффициенты
Рассмотрим, как оценивают соперников перед этим матчем эксперты.
- Букмекеры: 3.25 на Албанию, 3.25 на ничью и 2.29 на Украину.
- Аналитики LiveSport.Ru: редакция сайта ставит на гостей, а подробнее об этом можно узнать в прогнозе с коэффициентом 2.30.
- ИИ сгенерировал минимальный счет 1:0 в пользу Украины.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Албания — Украина смотрите на LiveCup.Run. На сайте также предложения букмекеров, статистика, результаты и составы команд.
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