19:30Россия — СирияОнлайн
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    Албания — Украина: смотреть онлайн в прямом эфире

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    В этом матче Украине нужно идти ва-банк. Гостей устроит только победа, так как у них сейчас 5 очков, а у вперед идущей Албании — 7.

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    Украинцы много потеряли на старте, потерпев два поражения подряд. К этой игре команда подошла с серией из трех игр без поражений. В прошлом поединке она сыграла вничью с Грузией (1:1).

    Албания имеет шансы на выход в стыки для борьбы за участие в Лиге А. При этом Если Чехия и Грузия сыграют вничью, то победа обеспечит хозяевам выход в Лигу А с первого места.

    Прогнозы, ставки и коэффициенты

    Рассмотрим, как оценивают соперников перед этим матчем эксперты.

    • Букмекеры: 3.25 на Албанию, 3.25 на ничью и 2.29 на Украину.

    • Аналитики LiveSport.Ru: редакция сайта ставит на гостей, а подробнее об этом можно узнать в прогнозе с коэффициентом 2.30.

    • ИИ сгенерировал минимальный счет 1:0 в пользу Украины.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча Албания — Украина смотрите на LiveCup.Run. На сайте также предложения букмекеров, статистика, результаты и составы команд.

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