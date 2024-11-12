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    Родри: Думаю, я выиграл «Золотой мяч» из-за своей стабильной игры

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    Полузащитник «Манчестер Сити» Родри ответил на вопрос о том, почему именно он выиграл «Золотой мяч» в этом году.

    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»
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    Родри — полузащитник «Манчестер Сити»

    «Думаю, что я выиграл из-за своей стабильной игры, а ведь это самое сложное в футболе. Считаю, что был самым стабильным игроком прошлого сезона. Возможно, я не был постоянно на пике, но играл регулярно.

    При этом я не думал, что смогу провести такой же сезон, как в 2023 году (когда "Ман Сити" выиграл требл). Выигрывать вместе с командой, включаться в важные моменты и играть решительно — повторить это очень сложно. Но, по моему мнению, я показал примерно такой же уровень», — сказал Родри Besoccer.

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    • Сейчас полузащитник продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. В нынешнем сезоне Родри успел провести только 2 матча за «Манчестер Сити» в рамках английской Премьер-лиги.

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