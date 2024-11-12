Губерниев: Разве Дзюба вырос из своих коротких штанишек футболиста?

Комментаторвысказался о нашумевшем интервью форварда, в котором он многих раскритиковал.

«Мне кажется, что Дзюба "обнажился", все свои комплексы и обиды выплеснул в медийное пространство. Дзюба временами напоминает колосса на глиняных ногах, он очень восприимчив, хотя, наверное, стоило быть более толстокожим. Артем хороший парень, но сейчас он вышел в эфир и хайпанул. Что ж, молодец. Отдельные фрагменты интервью я видел, но целиком смотреть времени нет, уж простите меня, Артем.

А кто такой Дзюба, чтобы обсуждать грандиозных футбольных комментаторов? Разве он вырос из своих коротких штанишек футболиста? Был бы хорошим футболистом, играл бы сейчас за "Манчестер Сити". Каждый делает свою работу.

Может, Артем рассказывал, какие мерзавцы англичане, что не позвали его играть за "Вест Хэм"? Если бы здорово играл в футбол, позвали бы! Аршавина‑то пригласили в "Арсенал", а вас, Артем, не позвали. Может, просто не дотягиваете? Я умозрительно отношусь к футбольным комментаторам, но это всё пустые разговоры по поводу того, кто что может и не может говорить», — цитирует Губерниева «Матч ТВ».

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Напомним, что по окончании прошлого сезона Дзюба покинул «Локомотив» и на правах свободного агента перебрался в «Акрон».