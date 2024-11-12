Эдегор покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

Полузащитники сборнойполучил травму лодыжки. Об этом сообщается на сайте норвежской федерации футбола.

Эдегор пропустит предстоящие матчи сборной Норвегии в рамках Лиги наций против Словении и Казахстана, которые пройдут в ноябре.

«После обсуждений с медицинским штабом сборной мы, к сожалению, пришли к выводу, что мое состояние недостаточно хорошее, чтобы играть в этих матчах.

Я прошел долгий период тренировок, и когда ты не играл в футбол в течение последних девяти недель, естественно, что ты еще не готов на 100 процентов. Мне нужно прислушаться к своему телу, завершить этот процесс реабилитации и вернуть ногу в хорошее состояние», — сказал Эдегор пресс-службе норвежской федерации футбола.

На групповом этапе Лиги наций полузащитник провел 2 матча и не отметился результативными действиями.