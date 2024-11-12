ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Йозуа Киммих Решение всех проблем: «Реалу» срочно нужен Киммих
    Все новости спорта

    Эдегор покинул расположение сборной Норвегии из-за травмы

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Арсенал Сборная Норвегии Лига наций
    Полузащитник «Арсенала» и сборной Норвегии Мартин Эдегор получил травму лодыжки. Об этом сообщается на сайте норвежской федерации футбола.

    Мартин Эдегор
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мартин Эдегор

    Эдегор пропустит предстоящие матчи сборной Норвегии в рамках Лиги наций против Словении и Казахстана, которые пройдут в ноябре.

    «После обсуждений с медицинским штабом сборной мы, к сожалению, пришли к выводу, что мое состояние недостаточно хорошее, чтобы играть в этих матчах.

    Я прошел долгий период тренировок, и когда ты не играл в футбол в течение последних девяти недель, естественно, что ты еще не готов на 100 процентов. Мне нужно прислушаться к своему телу, завершить этот процесс реабилитации и вернуть ногу в хорошее состояние», — сказал Эдегор пресс-службе норвежской федерации футбола.

  • Трансферный дайджест. 5-11 ноября
  • «Ман Сити» ищет замену Родри, у «Реала» проблемы в центре защиты, Хуммельс недоволен своим положением в «Роме»
  • Вчера

    • На групповом этапе Лиги наций полузащитник провел 2 матча и не отметился результативными действиями.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Медведев проиграет даже Де Минору?
  • Медведев — Де Минор. Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • «Локомотив» оборвет череду успехов «Спартака»
  • «Спартак» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Синнер и Фриц дойдут до решающего тай-брейка?
  • Синнер — Фриц. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.38
  • Экспресс дня 12 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.02
  • Прогноз на матч Медведев — Де Минор
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Фриц
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Трактор
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Айлендерс
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Авангард — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Завтра в 16:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Таджикистан — Непал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры