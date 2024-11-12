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    Дзюба: Леонченко — пародия, человек, которого все ненавидят в «Локомотиве»

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    Нападающий «Акрона» Артем Дзюба раскритиковал генерального директора «Локомотива» Владимира Леонченко.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    Дзюба играл в «Локомотиве» с февраля 2023-го по май 2024 года.

    «Я думаю, Леонченко на самом деле думает, что он имеет какую‑то власть. Но он, мне кажется, в какой‑то момент получил власть только над Галактионовым. Леонченко — единственный человек в своем роде, уникальный, которого ненавидят все в "Локомотиве".

    И просто есть три‑четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что‑то провести. Галактионов к ним, правда, не относится.

    (Старшего тренера Олега) Левина не уважаю. Леонченко — это пародия, человек, который разрушает вокруг себя всё и не любит, прежде всего, себя.

    Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

    Там есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. И сейчас, если вы посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева (я с ним не знаком), постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас, Тикнизян, Ненахов… Играют все те, кто удобен политике партии», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

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