Дзюба: Леонченко — пародия, человек, которого все ненавидят в «Локомотиве»

Нападающий «Акрона»раскритиковал генерального директора «Локомотива»

Дзюба играл в «Локомотиве» с февраля 2023-го по май 2024 года.

«Я думаю, Леонченко на самом деле думает, что он имеет какую‑то власть. Но он, мне кажется, в какой‑то момент получил власть только над Галактионовым. Леонченко — единственный человек в своем роде, уникальный, которого ненавидят все в "Локомотиве".

И просто есть три‑четыре скотины. Паразиты даже, а не скотины. Паразиты, которые убивают, им нужно свое что‑то провести. Галактионов к ним, правда, не относится.

(Старшего тренера Олега) Левина не уважаю. Леонченко — это пародия, человек, который разрушает вокруг себя всё и не любит, прежде всего, себя.

Ни один человек про Леонченко ничего хорошего не сказал, я таких раньше вообще не встречал. Я готов им об этом на любой передаче, в любом эфире сказать. Но они, конечно, никогда на это не пойдут.

Там есть две группировки: чертановские и измайловские. Чертановские рулят там, но измайловские стараются держаться. И сейчас, если вы посмотрите, играют только первые ребята, а другие, в том числе игроки агента Клюева (я с ним не знаком), постепенно отодвигаются. Морозов, Карпукас, Тикнизян, Ненахов… Играют все те, кто удобен политике партии», — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».