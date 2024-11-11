Орлов: Сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду

Известный комментаторраскритиковал игрув матче против(1:2) в 15-м туре РПЛ.

«"Зенит" победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что? Ведь в чем был силен "Зенит"? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи — и потеря. То есть сейчас "Зенит" явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

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По матчу с "Ахматом" можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».