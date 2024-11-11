ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Орельен ЧуамениТрансферный дайджест. 5-11 ноября
  • 16:08
    • Нкунку может сменить топ-клуб в АПЛ
  • 15:49
    • Баринов пропустит ноябрьские матчи сборной России
  • 15:27
    • «Барселона» раскрыла подробности травмы Ямаля
  • 15:15
    • Источник: В руководстве «Реала» почти единогласно выступили против возвращения Рамоса
  • 15:08
    • Родриго больше не сыграет за «Реал» в этом году
    Все новости спорта

    Орлов: Сейчас «Зенит» явно не похож на чемпионскую команду

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Зенит Ахмат РПЛ Футбол России
    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал игру «Зенита» в матче против «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

    Геннадий Орлов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Геннадий Орлов

    «"Зенит" победил в Грозном, но к качеству игры питерской команды, конечно, возникают вопросы. Да, сине-бело-голубые сейчас не могут рассчитывать на двух своих лучших футболистов: Вендела и Глушенкова. Но остальные-то что? Ведь в чем был силен "Зенит"? Он контролировал мяч в центре поля. Бразильцы отличались от многих соперников высоким процентом точных передач, культурой игры. Но сейчас мы этого не видим.

  • На чемоданах. Топ-10 потенциальных зимних трансферов в РПЛ
  • Обсудим возможные переходы, которые могут состояться в чемпионате России уже ближайшей зимой
  • Вчера

    • Какой брак у Клаудиньо! Даже не большой, а огромный! И это касается почти всех. Сколько ошибок... Не могли выйти в атаку, сразу же какие-то обрезы. Одна-две передачи — и потеря. То есть сейчас "Зенит" явно не похож на чемпионскую команду. Не чемпионская игра!

    Календарь и таблица РПЛ

    По матчу с "Ахматом" можно выделить разве что Лусиано (удачный трансфер) и Кассьерру, который забил решающий гол, подкараулил свой момент», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • СКА прервет затянувшуюся серию провалов
  • «Авангард» — СКА. Прогноз и ставки
  • 1.86
    •
  • Выезд в Нижнекамск «Барыс» реализует успешно
  • «Нефтехимик» — «Барыс». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
  • Рублев снова проиграет Звереву?
  • Зверев — Рублев. Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.77
  • Экспресс дня 11 ноября
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Авангард — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Нефтехимик — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Зверев — Рублев
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Спартак Москва — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Витязь — Северсталь
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Лада
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Колорадо — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Оклахома — Лос-Анджелес Клипперс
  • Баскетбол
  • Завтра в 04:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры