Карраскаль: Я впервые играл против Месси, ничего такого не почувствовал

Хавбек московского «Динамо»высказался о легендарном аргентинце Лионеле Месси. Футболисты пересекались в финальном матче Кубка Америки. Тогда Аргентина победила Колумбию со счётом 1:0.

«Я впервые играл против Месси. Ничего такого я не почувствовал. Месси — легенда, игрок, к которому относишься с уважением. Но когда ты на поле, то сфокусирован только на своей работе. Понятно, что для многих из нас он идол, но в игре стараешься думать только о том, чтобы выложиться, принести победу своей команде, кто бы тебе ни противостоял», — сказал Карраскаль «Чемпионату».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» находится на 4-м месте в таблице РПЛ. Клуб набрал 30 очков в 15 встречах.