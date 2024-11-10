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    «Спартак» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч РПЛ

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    Сегодня, 10 ноября, пройдет матч 15-го тура РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и тольяттинский «Акрон».

    Тео Бонгонда
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    Тео Бонгонда

    Встреча состоится в Москве и начнется в 15:15 мск. Клубы рассудит Сергей Иванов.

    «Спартак»: Максименко, Дуарте, Рябчук, Бабич, Умяров, Денисов, Мартинс, Бонгонда, Барко, Маркиньос, Угальде.

    «Акрон»: Волков, Савичев, Фернандес, Эшковал, Витор, Кузьмин, Хубулов, Лончар, Джурасович, Дзюба, Беншимол.

    Прогноз на матч «Спартака» и «Акрона» доступен по ссылке.

    «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице. У клуба 25 очков в 14 играх.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Акрон» (16) находится на 9-й позиции.

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