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    «Аталанта» обыграла «Удинезе» и продлила победную серию в чемпионате Италии

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Удинезе
    «Аталанта» одержала домашнюю победу над «Удинезе» в домашнем матче 12-го тура итальянской Серии А.

    Марио Пашалич
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    Марио Пашалич

    Матч в Бергамо завершился со счетом 2:1 в пользу «Аталанты».

    В составе «Аталанты» отличился хорватский полузащитник Марио Пашалич. Еще один мяч хозяевам помог забить защитник гостей Сулейман Туре, поразивший собственные ворота.

    Автором единственного гола «Удинезе» в чужие ворота стал Хассан Камара.

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    • «Аталанта» продлила победную серию в чемпионате Италии до шести матчей.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице — 25 очков. Столько же у «Наполи», который в воскресенье вечером сыграет с миланским «Интером».

    «Удинезе» находится на восьмой строчке — 16 очков.

    Футбол. Италия. Серия А
    Аталанта — Удинезе 2:1
    Голы: 0:1 Ассан Камара (45 + 3'), 1:1 Марио Пашалич (56'), 2:1 Сулейман Туре (автогол) (60') Аталанта: Марко Карнесекки, Одилон Коссуну, Исак Хин, Берат Джимсити (Эдерсон, 25'), Давиде Дзаппакоста (Рауль Белланова, 46'), Маттео Руджери, Марио Пашалич, Мартен де Рон, Лазар Самарджич (Марко Брешианини, 68'), Адемола Лукман, Матео Ретеги (Николо Дзаньоло, 68') Удинезе: Мадука Окойе, Кингсли Эхизибуэ, Сулейман Туре, Лаутаро Джанетти (Джеймс Абанква, 77'), Флорьян Товен (Лоренцо Лукка, 67'), Ассан Камара (Джордан Земура, 67'), Мартин Пайеро, Йеспер Карлстрём, Санди Ловрич (Ойер Саррага, 60'), Яка Бийол, Кинан Дэвис (Икер Браво, 78') Предупреждения: Сулейман Туре (84'), Адемола Лукман (90 + 1')
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