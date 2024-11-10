«Аталанта» обыграла «Удинезе» и продлила победную серию в чемпионате Италии

одержала домашнюю победу надв домашнем матче 12-го тура итальянской Серии А.

Матч в Бергамо завершился со счетом 2:1 в пользу «Аталанты».

В составе «Аталанты» отличился хорватский полузащитник Марио Пашалич. Еще один мяч хозяевам помог забить защитник гостей Сулейман Туре, поразивший собственные ворота.

Автором единственного гола «Удинезе» в чужие ворота стал Хассан Камара.

«Аталанта» продлила победную серию в чемпионате Италии до шести матчей.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице — 25 очков. Столько же у «Наполи», который в воскресенье вечером сыграет с миланским «Интером».

«Удинезе» находится на восьмой строчке — 16 очков.