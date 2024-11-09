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    Алексей Батраков«Локомотив» — «Факел». Онлайн
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    Терехин о матче «Локомотив» — «Факел»: Воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки

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    Футбольный эксперт Олег Терехин высказался о предстоящем матче 15-го тура российской Премьер-лиги между «Локомотивом» и «Факелом».

    Дмитрий Пятибратов — главный тренер «Факела»
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    Дмитрий Пятибратов — главный тренер «Факела»

    «Я думал, что "Локомотив", бесспорно, обыграет "Химки", но проиграл. В случае с "Факелом" не всё просто — воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки. Команда вернулась на свой уровень после прихода Пятибратова.

    "Факел" в Москве с ЦСКА сыграл 0:0 и в других матчах забирают очки. Да, у воронежцев некому забить, но где взять нападающего? А так игра у "Факела" выстроена, и они готовы физически, поэтому "Локомотиву" будет тяжело», — сказал Терехин Чемпионату.

  • «Локомотив» — «Факел». Онлайн
  • Онлайн-трансляция матча 15-го тура РПЛ «Локомотив» — «Факел»
  • Сегодня

    • Матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоится сегодня, 9-го ноября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.

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