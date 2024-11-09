Терехин о матче «Локомотив» — «Факел»: Воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки

Футбольный экспертвысказался о предстоящем матче 15-го тура российской Премьер-лиги между

«Я думал, что "Локомотив", бесспорно, обыграет "Химки", но проиграл. В случае с "Факелом" не всё просто — воронежцы набрали ход и постоянно набирают очки. Команда вернулась на свой уровень после прихода Пятибратова.

"Факел" в Москве с ЦСКА сыграл 0:0 и в других матчах забирают очки. Да, у воронежцев некому забить, но где взять нападающего? А так игра у "Факела" выстроена, и они готовы физически, поэтому "Локомотиву" будет тяжело», — сказал Терехин Чемпионату.

Матч между «Локомотивом» и «Факелом» состоится сегодня, 9-го ноября в 14:00 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке. Стартовые составы команд — тут.