«Локомотив» на своем поле сыграет с «Факелом» в стартовом матче 15-го тура чемпионата России. Следить за ходом встречи можно вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 14:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Локомотив»

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко в 14-ти матчах. На счету «железнодорожников» 10 побед, одна ничья и 3 поражения с разницей забитых и пропущенных мячей 28:17.

В прошлом туре «Локомотив» с трудом обыграл дома «Рубин», забив единственный гол на 89-й минуте (1:1). Эта победа стала для подопечных Михаила Галактионова первой после ничьей с «Зенитом» (1:1) и поражением от «Химок» (0:2).

На этой неделе «Локомотив» добился положительного для себя результата в первом матче 1/4 финала Кубка России. Игра против московского «Динамо» в гостях завершилась со счетом 2:1 в пользу «железнодорожников».

«Факел»

«Факел» набрал 12 очков в 14-ти матчах и на данный момент занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. На счету команды из Воронежа 2 победы, 6 ничьих и 6 поражений с разницей забитых и пропущенных мячей 9:21.

Беспроигрышная серия «Факела» насчитывает 5 матчей. За этот отрезок воронежцы одержали одну победу и четырежды сыграли вничью. В двух крайних турок команда под руководством Дмитрия Пятибратова поделила очки с ЦСКА (0:0) и «Химками» (1:1).

Личные встречи

«Локомотив» обыграл соперника в обоих матчах прошлого сезона РПЛ — 4:1 в гостях и 2:0 дома.

Всего в 8-ми официальных очных матчах на счету «железнодорожников» 5 побед, «Факел» оказался сильнее в 2-х случаях и один раз была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Локомотив» — «Факел» с коэффициентом 2.25.