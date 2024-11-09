«Ростов» — «Химки»: счет матча 3:1, обзор голов

Максим Осипенко Фото: globallookpress.com
На дубль Ивана Комарова и гол Максима Осипенко гости смогли ответить только точным ударом престижа Резиуана Мирзова.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ростов — Химки 3:1
Голы: 1:0 Иван Комаров (6'), 2:0 Максим Осипенко (пенальти) (66'), 3:0 Иван Комаров (75'), 3:1 Резиуан Мирзов (пенальти) (87') Ростов: Рустам Ятимов, Илья Вахания, Умар Сако, Максим Осипенко, Андрей Лангович, Иван Комаров, Данил Глебов, Родриго Саравия, Роналдо, Николай Комличенко, Мохаммад Мохеби Химки: Никита Кокарев, Ориньо, Неманья Анджелкович, Александр Филин, Лукас Вера, Хетаг Хосонов, Зелимхан Бакаев, Александр Руденко, Антон Заболотный, Fernandez D., Mejia R. Предупреждения: (76'), Егор Голенков (90+4')
Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Химок» осталось 12 баллов и 13-я строчка.