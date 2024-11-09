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    Марвин Чуни15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
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    Мор: Надеюсь, что увижу Дзюбу в матче со «Спартаком», он проявит себя во всей красе

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    Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча «красно-белых» против «Акрона» в рамках 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Заурбек Тедеев — главный тренер «Акрона»
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    Заурбек Тедеев — главный тренер «Акрона»

    «Я жду голевой матч. На мой взгляд, "Спартак" — фаворит. "Акрон" подходит по стилю московской команде. "Спартак" играет дома, "Спартак" будет злой после "Ростова".

    К сожалению, мы не увидели противостояние Дзюбы против "Зенита", которое все ждали. Надеемся, что увидим его в матче против "Спартака", где он проявит себя во всей красе. На стадионе будет жарко и интересно. Будет очень голевой матч», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

  • 15-й тур РПЛ. Билялетдинов верит в оборону «Рубина», Ледяхов ждет Дзюбу в матче со «Спартаком»
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    • Матч между «Спартаком» и «Акроном» состоится завтра, 10-го ноября в 15:15 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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