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  • 16:00
    • «Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ
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    «Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ

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    Московский «Локомотив» одержал победу над воронежским «Факелом» в домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

    В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.

    Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

    «Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Локомотив — Факел 2:1
    Голы: 1:0 Алексей Батраков (пенальти) (29'), 1:1 Евгений Марков (84'), 2:1 Алексей Батраков (пенальти) (90+2') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Эдгар Севикян, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов, Montes C. Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Табо Селе, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов, Dziov M.
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