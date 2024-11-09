«Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ

Алексей Батраков Фото: globallookpress.com
Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».
В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.
Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.
«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».
«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив — Факел 2:1
Голы: 1:0 Алексей Батраков (пенальти) (29'), 1:1 Евгений Марков (84'), 2:1 Алексей Батраков (пенальти) (90+2') Локомотив: Илья Лантратов, Максим Ненахов, Ньямси Жерзино, Илья Самошников, Артём Карпукас, Дмитрий Баринов, Эдгар Севикян, Алексей Батраков, Наир Тикнизян, Тимур Сулейманов, Montes C. Факел: Виталий Гудиев, Райан Сенхаджи, Игорь Калинин, Мохамед Браими, Ираклий Квеквескири, Табо Селе, Даниэль Мишкич, Ильнур Альшин, Михаил Щетинин, Алексей Каштанов, Dziov M.