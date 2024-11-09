«Локомотив» выиграл у «Факела» и возглавил таблицу РПЛ

Московскийодержал победу над воронежскимв домашнем матче 15-го тура российской Премьер-лиги.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива».

В составе «железнодорожников» оба гола забил Алексей Батраков. Сначала 19-летний футболист реализовал пенальти на 29-й минуте, а потом — на 92-й.

Автором единственного гола гостей стал Евгений Марков, отличившийся на 84-й минуте.

Календарь и таблица РПЛ

«Локомотив» после этой победы поднялся на первое место в таблице РПЛ — 37 очков. Команда Михаила Галактионова опережает на одно очко «Краснодар», который 10 ноября сыграет в Казани с «Рубином».

«Факел» с 12 очками остался на 14-й строчке.