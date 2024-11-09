Экс-арбитр Егоров об отстранении Безбородова: На чужих молимся, а своих не ценим

Бывший арбитрпрокомментировал новость об отстраненииот работы на матчах РПЛ до конца сезона.

Ранее СМИ сообщали о том, что Безбородов хвалил самого себя в комментариях в телеграм-каналах. После этого в РФС начали проверку.

«Если дисциплинарный комитет РФС принял такое решение, там же есть соответствующие нормы.

Закон, конечно, суров, но это закон: если нарушил — будешь наказан. С другой стороны, Владислав провел шикарную карьеру, у него больше 300 матчей в Премьер-лиге.

В жизни каждого человека, арбитра, спортсмена наступает момент, когда нужно заканчивать. Если на данном этапе Безбородов уже не нужен, то нужно просто устроить человеку прощальный матч, поблагодарить и сказать огромное спасибо.

Мы почему-то, к сожалению, не пойми на кого молимся, на чужих, на приезжих, а своих не ценим. Вот этого я не понимаю.

Незаменимых людей нет. Но я считаю, что на сегодняшний день Владислав — лучший наш арбитр, он провел больше всех игр. Я не понимаю такого отношения: как можно к своим так относиться? Мы должны своих ребят ценить, какими бы они ни были.

Хороший он или плохой — это уже другой вопрос. Просто нельзя так с людьми поступать. Нас, хороших судей, мало, а Безбородов — вообще один такой. Не нужен он вам? Блин, скажите спасибо и проводите красиво.

Мы говорим, что профессия арбитра неуважаема со всех сторон. Так ведь и будет дальше, если такое отношение. Конечно, если виноват по закону, ради бога, но можно же по-человечески все решить.

Неслучайно какие-то разговоры ходили, что он может возглавить департамент. Возможно, здесь политика какая-то вмешалась, но я в это не лезу.

Я просто хочу, чтобы к арбитрам было отношение уважительное. А о чем можно говорить, если к Безбородову такое отношение?», — приводит слова Егорова «Советский спорт».