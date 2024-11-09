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    Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга»

    «Динамо» Махачкала — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 15-го тура РПЛ махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» со счетом 2:1.

    Гамид Агаларов
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    Гамид Агаларов

    Победа махачкалинцев получилась волевой. На гол Саида Сахархизана хозяева ответили точными ударами Эгаша Касинтуры и Гамида Агаларова в концовке встречи.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Динамо Мх — Оренбург 2:1
    Голы: 0:1 Саид Сахархизан (15'), 1:1 Эгаш Касинтура (78'), 2:1 Гамид Агаларов (90+2') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Dapo J., Mrezigue H. Оренбург: Николай Сысуев, Артем Касимов, Матиас Перес, Данила Прохин, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Максим Сидоров, Мохаммад Горбани, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья, Саид Сахархизан Предупреждения: Ражаб Магомедов (8'), Брайан Мансилья (11'), Ярослав Михайлов (24'), Валентин Пальцев (63'), Саид Сахархизан (75'), Данила Прохин (80'), Николай Сысуев (88'), Александр Коваленко (90')

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 15 очков и поднялось на 10-е место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 8 баллов и последняя строчка.

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