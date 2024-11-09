«Динамо» Махачкала — «Оренбург»: счет матча 2:1, обзор голов

Гамид Агаларов Фото: globallookpress.com
Победа махачкалинцев получилась волевой. На гол Саида Сахархизана хозяева ответили точными ударами Эгаша Касинтуры и Гамида Агаларова в концовке встречи.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо Мх — Оренбург 2:1
Голы: 0:1 Саид Сахархизан (15'), 1:1 Эгаш Касинтура (78'), 2:1 Гамид Агаларов (90+2') Динамо Мх: Давид Волк, Нардин Мулахусейнович, Сослан Кагермазов, Темиркан Сундуков, Валентин Пальцев, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Гамид Агаларов, Эгаш Касинтура, Dapo J., Mrezigue H. Оренбург: Николай Сысуев, Артем Касимов, Матиас Перес, Данила Прохин, Иван Башич, Ярослав Михайлов, Максим Сидоров, Мохаммад Горбани, Казымджан Караташ, Брайан Мансилья, Саид Сахархизан Предупреждения: Ражаб Магомедов (8'), Брайан Мансилья (11'), Ярослав Михайлов (24'), Валентин Пальцев (63'), Саид Сахархизан (75'), Данила Прохин (80'), Николай Сысуев (88'), Александр Коваленко (90')
«Динамо» набрало 15 очков и поднялось на 10-е место в турнирной таблице. У «Оренбурга» осталось 8 баллов и последняя строчка.