Артига: Конечно, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту

Главный тренер подмосковныхвысказался о матче против(1:3).

«Команда старалась и боролась, никаких претензий к игрокам нет. Назначенный пенальти в наши ворота стал решающим моментом в игре. До этого было два момента у ростовской штрафной, но почему‑то не свистнули.

Первая половина сезона? Конечно, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту. После перерыва у нас будут очень важные игры против ЦСКА, "Спартака", "Зенита" и других команд. Будем готовиться и стараться показать хороший результат», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Химок» осталось 12 баллов и 13-я строчка.