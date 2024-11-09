ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Пеп ГвардиолаПроверка на прочность. Разгром от «Спортинга» обнажил проблемы, с которыми столкнулся «Ман Сити»
  • 21:29
    • Дубль Чавеса помог «Динамо» победить «Пари НН»
  • 20:55
    • «Ростов» уверенно переиграл «Химки»
  • 19:30
    • «Локомотив» оказался сильнее «Ак Барса» в матче КХЛ
  • 19:25
    • Гол Мусиалы принес «Баварии» победу над «Санкт-Паули»
  • 18:28
    • Махачкалинское «Динамо» вырвало победу у «Оренбурга»
    Все новости спорта

    Артига: Конечно, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Химки Ростов
    Главный тренер подмосковных «Химок» Франк Артига высказался о матче против «Ростова» (1:3).

    Франк Артига
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Франк Артига

    «Команда старалась и боролась, никаких претензий к игрокам нет. Назначенный пенальти в наши ворота стал решающим моментом в игре. До этого было два момента у ростовской штрафной, но почему‑то не свистнули.

    Первая половина сезона? Конечно, мы заслуживаем больше очков, чем сейчас имеем по факту. После перерыва у нас будут очень важные игры против ЦСКА, "Спартака", "Зенита" и других команд. Будем готовиться и стараться показать хороший результат», — цитирует Артигу «Матч ТВ».

    Благодаря этой победе «Ростов» смог набрать 17 очков и поднялся на восьмое место в турнирной таблице. У «Химок» осталось 12 баллов и 13-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Домашний матч «Ювентуса» снова завершится вничью?
  • «Ювентус» — «Торино». Прогноз и ставки
  • 2.03
    •
  • Испытает ли «Ливерпуль» проблемы в матче с «Астон Виллой»?
  • «Ливерпуль» — «Астон Вилла». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Парижане обеспечат голепад!
  • «Анже» — ПСЖ. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.01
  • Экспресс дня 9 ноября
  • Сегодня в 22:45
    •  2.03
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Астон Вилла
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Анже — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Расинг Авельянеда — Индепендьенте Ривадавия
  • Футбол
  • Послезавтра в 01:30
    •  4.19
  • Экспресс дня 10 ноября
  • Завтра в 23:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  3.70
  • Прогноз на матч Интер — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Лион — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры