Медведев: Хотели вернуть Кузяева, но он сказал, что еще хочет сезон сыграть во Франции

Председатель правлениявысказался о потенциально возможном возвращении в команду полузащитника

«Мы с Далером уже после его первого сезона во Франции, когда его мечта сыграть в европейских чемпионатах осуществилась, предлагали ему вернуться в "Зенит" в юбилейный сезон.

Это было бы очень знаково. Но он сказал, что еще хочет один сезон сыграть во Франции. Поэтому, я думаю, к этой теме можно будет вернуться летом», — цитирует Медведева пресс-служба БК «Зенит».

Напомним, что Кузяев перебрался в «Гавр» из «Зенита» прошлым летом. Он провел 41 матч за французский клуб, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи.

Действующий контракт Кузяева с «Гавром» рассчитан до конца нынешнего сезона.