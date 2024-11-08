Кирьяков: У Сирии и Брунея мы должны крупно выигрывать

Известный тренерподелился ожиданиями от предстоящих матчей сборной России против Брунея и Сирии.

«Особого интереса нет. Если и буду смотреть эти матчи, то только краем глаза. Считаю, что у таких соперников мы должны крупно выигрывать. Другой вопрос — настолько футболисты будут мотивированы. Если настрой будет хороший, то проблем не возникнет. Но наверняка у клубов есть пожелание, чтобы ребята получили поменьше игрового времени и внимательное отнеслись к травматизму.

Слова Дзюбы? С одной стороны, это можно сделать, с другой — а зачем? Все-таки сборная существует не для каких-то рекордов. Даже несмотря не европейский бан, мы должны думать о будущем и о возвращении на международную арену. Дзюба уже в возрасте, это не резерв сборной, поэтому Карпин вряд ли пойдет на то, чтобы вызвать его.

Возможная игра с Аргентиной? Это было бы глотком свежего воздуха для нашей сборной. Это было бы всем приятно. Все только за. Но вряд ли аргентинцы играли бы сильнейшим составом. Хотя даже если и так, на этом уровне интересно было бы посмотреть на наших игроков. А то мы поем дифирамбы, что есть талантливые ребята, но только такие матчи показывают, где мы находимся», — приводит слова Кирьякова «Евро-Футбол.Ру».

Товарищеский матч между сборными России и Брунея состоится 15-го ноября в 19:00 мск. Встреча пройдет в Краснодаре. Игра против Сирии состоится 19-го ноября в Волгограде.