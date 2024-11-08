Кечинов: Дзюба однозначно будет напрягать оборону «Спаратака»

Бывший российский футболистподелился мыслями перед матчем 15-го тура РПЛ между

«Легкой игры "Спартаку" не стоит ждать. Но по составам и игре "Спартак" сильнее "Акрона", но красно-белые сейчас непредсказуемы. Ожидать можно всё что угодно. Верю, что за счёт мастерства футболистов "Спартака" результат встречи будет положительным.

Дзюба испортит кровь "Спартаку", но не думаю, что сможет повлиять на результат. Однозначно будет напрягать оборону, тут я уверен», — сказал Кечинов Чемпионату.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Акрон» состоится 10-го ноября в 15:15 мск. «Красно-белые» занимают 5-е место в таблице чемпионата России с 25-ю очками в активе, а тольяттинская команда — на 8-й позиции (16 баллов).