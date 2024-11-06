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    Слот прокомментировал разгромную победу над «Байером»

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    Наставник «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Байером» в Лиге чемпионов — 4:0.

    Арне Слот
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    Арне Слот

    «Я не знаю, было ли это связано с интенсивностью игры, но мы пошли на больший риск. "Байер" перегружал центр поля, и мы скорректировали линию полузащиты, выбрав более рискованную тактику и играя один на один по всему полю.

    В первом тайме у нас было больше моментов, в то время как соперник не представлял угрозы для наших ворот. Как бы ни были хороши они в Европе, иногда сильный нападающий важнее, чем просто быстрый. Кёртис Джонс выполнил невероятный пас, а затем кто-то с такой скоростью, как у Луиса Диаса, мог его завершить. На мой взгляд, передача была так же значима, как и гол», — приводит слова Слота BBC.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    «Ливерпуль» занимает первое место с 12 очками. «Байер» идет на 11-й строчке, набрав семь очков.

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