Семак: Рад, что смогли крупно победить и при этом не пропустить, это тоже важно

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Создали много моментов, забили три мяча, счет хороший. Что касается качества игры, особенно в первом тайме, много невынужденных ошибок, торопились чуть‑чуть, при завершении присутствовал сумбур. Понятно, что, может быть, у некоторых футболистов не так много игровой практики, им хочется показать как можно больше, сыграть как можно сложнее. Но нужно играть проще и быстрее. Во втором тайме мяч двигался быстрее, контроль смотрелся лучше. Что касается моментов, они были в обоих таймах. Рад, что смогли крупно победить и при этом не пропустить, это тоже важно.

Ахметов? Он играет на той позиции, где нужно быстрее думать, быстрее двигать мяч. Лишние касания при нашем контроле мяча мешают, позволяют сопернику быстрее перестраиваться. Поэтому нужно было быстрее двигать мяч, особенно это касается игроков центра поля. Когда во втором тайме стали чуть‑чуть побыстрее играть, забили хороший гол — это то, к чему надо стремиться, это та игра, которая у нас получается и над которой мы работаем.

Клаудиньо? Да, он вместе с Ахметовым (играл), просто у него была более свободная роль. В первом тайме у него было много потерь, брака», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Ответная игра пройдет в Грозном 27 ноября.