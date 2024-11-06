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    В «Урале» объяснили, почему Шатов стал новым тренером команды

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    Президент «Урала» Григорий Иванов рассказал, почему после увольнения Евгения Аверьянова пост главного тренер занял 34-летний Олег Шатов.

    Олег Шатов
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    Олег Шатов

    Ранее «Урал» официальном сообщил о назначении Шатова на пост исполняющего обязанности главного тренера команды.

    «Олег Шатов назначен на должность исполняющего обязанности главного тренера. Выбор был сделан в пользу нашего воспитанника, потому что за четыре тура до паузы искать нового главного тренера нецелесообразно. Мы очень надеемся и верим, что у Олега все получится!

    Шатов всегда спал в обнимку с мячом, и по нему видно, что он хочет быть главным тренером. Да, не хватает опыта, но мы надеемся, что у Олега получится закрепиться и стать главным тренером "Урала". Он горит и живет футболом.

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    • Если говорить о его прямых обязанностях, то он будет исполнять только тренерские функции — Шатов не будет в "Урале" играющим тренером. Олег официально завершил игровую карьеру и сейчас сосредоточен исключительно на тренерстве», — приводит слова Иванова Sport24.

    «Урал» занимает четвертое место в Первой лиге после 17 туров.

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