«Боруссия» Д — «Штурм»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча Фото: globallookpress.com
Единсвенный гол в этом матче забил полузащитник «Боруссии» Дониэлл Мален на 86-й минуте.
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Боруссия Д — Штурм 1:0
Гол: 1:0 Дониелл Мален (86') Боруссия Д: Александер Майер, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Паскаль Грос, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Джейми Байно-Гиттенс (Cole Campbell, 77'), Максимилиан Байер (Айман Азхил, 89'), Марсель Забитцер (Дониелл Мален, 68'), Юлиан Брандт, Серу Гирасси Штурм: Кьелл Схерпен, Юсуф Газибегович, Димитри Лавале, Эмануэль Айву, Макс Джонстон (Никлас Гейрхофер, 60'), Вильям Вик, Отар Китеишвили (Томи Хорват, 90'), Точи Чуквуани, Малик Ялькуйе, Сиди Ятта (Ловро Звонарек, 46'), Мика Биерет (Erencan Yardimci, 75') Предупреждения: Christian Ilzer (45 + 1'), Дониелл Мален (75')
После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Штурм» — на 32-й позиции без набранных баллов.