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    Дортмундская «Боруссия» обыграла «Штурм» в матче Лиги чемпионов

    «Боруссия» Д — «Штурм»: счет матча 1:0, обзор гола

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    Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Штурмом» (1:0) в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Единсвенный гол в этом матче забил полузащитник «Боруссии» Дониэлл Мален на 86-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Этап лиги
    Боруссия Д — Штурм 1:0
    Гол: 1:0 Дониелл Мален (86') Боруссия Д: Александер Майер, Нико Шлоттербек, Рами Бенсебаини, Паскаль Грос, Эмре Джан, Феликс Нмеча, Джейми Байно-Гиттенс (Cole Campbell, 77'), Максимилиан Байер (Айман Азхил, 89'), Марсель Забитцер (Дониелл Мален, 68'), Юлиан Брандт, Серу Гирасси Штурм: Кьелл Схерпен, Юсуф Газибегович, Димитри Лавале, Эмануэль Айву, Макс Джонстон (Никлас Гейрхофер, 60'), Вильям Вик, Отар Китеишвили (Томи Хорват, 90'), Точи Чуквуани, Малик Ялькуйе, Сиди Ятта (Ловро Звонарек, 46'), Мика Биерет (Erencan Yardimci, 75') Предупреждения: Christian Ilzer (45 + 1'), Дониелл Мален (75')

    После этого матча дортмундская «Боруссия» занимает 4-е место в таблице общего этапа Лиги чемпионов с 9-ю очками в активе. «Штурм» — на 32-й позиции без набранных баллов.

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