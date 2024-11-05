«Лацио» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

На голы Булайе Диа и Маттиа Дзакканьи гости ответили точным ударом Зито Лувумбу.
Отметим, что гости доигрывали поединок вдевятером из-за удалений Йерри Мины и Мишела Адопо.
Футбол. Италия. Серия А
Лацио — Кальяри 2:1
Голы: 1:0 Булайе Диа (2'), 1:1 Зиту Лувумбу (41'), 2:1 Маттиа Цаканьи (пенальти) (76') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила, Лука Пеллегрини, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 81'), Маттео Гюэндузи (Маттиа Цаканьи, 74'), Николо Ровелла, Густав Исаксен (Педро Родригес, 63'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу, 81'), Тейянни Нослин (Матиас Весино, 46') Кальяри: Симоне Скуффет, Надир Цортеа (Маттиа Феличи, 77'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 68'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Зиту Лувумбу (Хосе Луис Паломино, 84'), Джанлука Гаэтано (Николас Виола, 68'), Мишель Адопо, Антуан Макумбу, Роберто Пикколи (Алессандро Дейола, 84') Предупреждения: Мишель Адопо (9'), Томмазо Ауджелло (17'), Тейянни Нослин (25'), Йерри Мина (29'), Габриэле Цаппа (49'), Мануэль Лаццари (61'), Зиту Лувумбу (65'), Себастьяно Луперто (74'), Йерри Мина (78'), Мишель Адопо (78'), Николо Ровелла (86')
Победа позволила «Лацио» набрать 22 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» осталось девять баллов и 16-я строчка.