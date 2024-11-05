ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Родри — обладатель «Золотого мяча» в 2024-м годуТрансферный дайджест. 29 октября — 4 ноября
  • 22:07
    • Овечкин — первая звезда недели в НХЛ
  • 20:16
    • Соболенко обыграла Паолини и досрочно вышла в полуфинал Итогового турнира
  • 19:50
    • «Динамо» по буллитам проиграло «Торпедо»
  • 19:26
    • «Спартак» уверенно победил «Сочи» в КХЛ
    Все новости спорта

    «Лацио» сломил сопротивление «Кальяри»

    «Лацио» — «Кальяри»: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Кальяри Лацио
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Лацио» в родных стенах переиграл «Кальяри» со счетом 2:1.

    «Лацио»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Лацио»

    На голы Булайе Диа и Маттиа Дзакканьи гости ответили точным ударом Зито Лувумбу.

    Отметим, что гости доигрывали поединок вдевятером из-за удалений Йерри Мины и Мишела Адопо.

    Футбол. Италия. Серия А
    Лацио — Кальяри 2:1
    Голы: 1:0 Булайе Диа (2'), 1:1 Зиту Лувумбу (41'), 2:1 Маттиа Цаканьи (пенальти) (76') Лацио: Иван Проведель, Алессио Романьоли, Марио Хила, Лука Пеллегрини, Мануэль Лаццари (Адам Марушич, 81'), Маттео Гюэндузи (Маттиа Цаканьи, 74'), Николо Ровелла, Густав Исаксен (Педро Родригес, 63'), Валентин Кастеллано, Булайе Диа (Фисайо Деле-Баширу, 81'), Тейянни Нослин (Матиас Весино, 46') Кальяри: Симоне Скуффет, Надир Цортеа (Маттиа Феличи, 77'), Томмазо Ауджелло (Адам Оберт, 68'), Себастьяно Луперто, Йерри Мина, Габриэле Цаппа, Зиту Лувумбу (Хосе Луис Паломино, 84'), Джанлука Гаэтано (Николас Виола, 68'), Мишель Адопо, Антуан Макумбу, Роберто Пикколи (Алессандро Дейола, 84') Предупреждения: Мишель Адопо (9'), Томмазо Ауджелло (17'), Тейянни Нослин (25'), Йерри Мина (29'), Габриэле Цаппа (49'), Мануэль Лаццари (61'), Зиту Лувумбу (65'), Себастьяно Луперто (74'), Йерри Мина (78'), Мишель Адопо (78'), Николо Ровелла (86')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Лацио» набрать 22 очка и подняться на пятое место в турнирной таблице Серии А. У «Кальяри» осталось девять баллов и 16-я строчка.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Милан» устроят голевое шоу
  • «Реал» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
  • Одолеет ли «Лилль» «Ювентус»?
  • «Лилль» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Сумеет ли «Динамо» одолеть «железнодорожников»?
  • «Динамо» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 2.31
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 5 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Реал — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.97
  • Прогноз на матч Лилль — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 20:45
    •  1.77
  • Прогноз на матч Спартак — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Рублев — Сонего
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  4.78
  • Прогноз на матч Денвер — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Фоньини
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Свентек — Гауфф
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры