«Урал» потерял очки в домашнем матче с «Родиной»

сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги.

Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 0:0.

Безвыигрышная серия «Родины» в Первой лиге теперь составляет шесть матчей. На этом отрезке московский клуб четыре раза сыграл вничью.

«Урал» выиграл только один из шести последних матчей.

Календарь и таблица ФНЛ

«Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице — 27 очков. «Родина» находится на 11-й строчке — 21 очко.