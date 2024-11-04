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    «Урал» потерял очки в домашнем матче с «Родиной»

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    «Урал» и «Родина» сыграли вничью в матче 17-го тура Первой лиги.

    «Урал» выиграл только один из шести последних матчей
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    «Урал» выиграл только один из шести последних матчей

    Матч в Екатеринбурге завершился со счетом 0:0.

    Безвыигрышная серия «Родины» в Первой лиге теперь составляет шесть матчей. На этом отрезке московский клуб четыре раза сыграл вничью.

    «Урал» выиграл только один из шести последних матчей.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Урал» занимает четвертое место в турнирной таблице — 27 очков. «Родина» находится на 11-й строчке — 21 очко.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Урал — Родина 0:0
    Урал: Алексей Мамин, Силвие Бегич, Мингиян Бевеев, Лео Гогличидз, Егор Мосин, Тимур Аюпов, Андрей Егорычев, Алексей Ионов, Фаниль Сунгатулин, Артур Юсупов, Kuznetsov I. Родина: Александр Корякин, Арсен Адамов, Александр Клещенко, Митя Крижан, Артём Мещанинов, Артём Сокол, Астемир Гордюшенко, Амур Калмыков, Александр Юшин, Kane M., Maltsev R. Предупреждения: Тимур Аюпов (2'), Артём Мещанинов (8')
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