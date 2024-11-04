Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче против «Краснодара»

Экс-футболист сборной Россииподелился мнением об игре матче 14-го тура РПЛ против(0:4).

«В первом тайме "Оренбург" неплохо оборонялся и даже имел несколько достаточно хороших моментов. В таких матчах тебе будет проще, если ты быстро забьёшь.

Во втором тайме "Оренбург" раскрылся. И вот этими зонами, которые появлялись, "Краснодар" хорошо воспользовался», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

После этого матча «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице российской Премьер-лиги с 8-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против махачкалинского «Динамо» 9-го ноября.