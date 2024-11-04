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    Семшов оценил игру «Оренбурга» в матче против «Краснодара»

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    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов поделился мнением об игре «Оренбурга» в матче 14-го тура РПЛ против «Краснодара» (0:4).

    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»
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    Владимир Слишкович — главный тренер «Оренбурга»

    «В первом тайме "Оренбург" неплохо оборонялся и даже имел несколько достаточно хороших моментов. В таких матчах тебе будет проще, если ты быстро забьёшь.

    Во втором тайме "Оренбург" раскрылся. И вот этими зонами, которые появлялись, "Краснодар" хорошо воспользовался», — сказал Семшов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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    • После этого матча «Оренбург» занимает последнее 16-е место в таблице российской Премьер-лиги с 8-ю очками в активе. В следующем поединке команда сыграет против махачкалинского «Динамо» 9-го ноября.

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