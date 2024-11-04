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    Руслан Газзаев: «Ахмат» должен сохранить место в РПЛ без стыков

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    Советник президента «Ахмата» по спортивным вопросам Руслан Газзаев дал комментарий по поводу текущего положения дел в грозненской команде.

    «Ахмат»
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    «Ахмат»

    «Результата, к сожалению, у "Ахмата" нет. Можно ли отделять игру от результата? Иногда бывает хорошая игра, но нет результата, но это, наверное, в одном матче возможно.

    Думаю, нет одной проблемы. Сегодняшний результат — комплекс проблем. Это потеря Бериши с Богосавцем, еще по ходу чемпионата обилие травм. К сожалению, нам еще сильно не везет. В последнем матче не забили пенальти и пропускаем. Пока ситуация такая. Надеюсь, ее выправим.

    Если говорить про Ташуева, то давайте пока без кредитов доверия. Мы очень надеемся, что ситуация выправится. К сожалению, наверное, выполнить задачу, поставленную руководством, в этом году будет крайне сложно. На сегодняшний день надо говорить о том, что команда должна сохранить место в РПЛ без стыков», — цитирует Газзаева Sport24.

    Календарь и таблица РПЛ

    В настоящий момент «Ахмат» с 9 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

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