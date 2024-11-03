«Торино» — «Фиорентина»: счет матча 0:1, обзор гола

«Фиорентина» Фото: globallookpress.com
Судьбу поединка решил единственный забитый мяч, автором которого стал Мойзе Кин.
Футбол. Италия. Серия А
Торино — Фиорентина 0:1
Гол: 0:1 Мойзе Кин (42') Торино: Ваня Милинкович-Савич, Себастьян Валюкевич, Гильермо Марипан, Сауль Коко, Борна Соса (Валентин Лацаро, 64'), Адриен Тамез (Иван Илич, 64'), Самуэле Риччи (Кароль Линетти, 78'), Никола Влашич, Че Адамс (Алию Н'Джи, 17'), Антонио Санабрия, Marcus Pedersen Фиорентина: Давид де Хеа, Робин Гозенс, Лука Раньери, Пьетро Комуццо, Андреа Кольпани (Жонатан Иконе, 63'), Эдоардо Бове, Амир Ричардсон (Ясин Адли, 63'), Мойзе Кин (Кристиано Бираги, 85'), Риккардо Соттиль (Кристиан Куаме, 63'), Лукас Бельтран (Роландо Мандрагора, 75'), Dodo Предупреждения: Иван Илич (67'), Самуэле Риччи (74')
Победа позволила «Фиорентине» набрать 22 очка и подняться на третье место в турнирной таблице. У «Торино» 14 баллов и десятая строчка.