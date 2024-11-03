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    Семин: Алексей Миранчук двигает игру «Атланты» в атаке

    Футбол MLS Атланта Юнайтед
    Экс-наставник «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре хавбека «Атланты» Алексея Миранчука в матче плей-офф МЛС стадии 1/8 финала с «Интер Майами» (2:1).

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    Миранчук сделал голевую передачу. Семин отметил, что футболист приносит пользу «Атланте» в атаке.

    «Лёша сделал решающую передачу на победный "Атланты". Он чувствовал себя очень уверенно. Можно сказать, что это определяющий футболист, который двигает игру "Атланты" в атаке. Он провёл очень хороший матч. Эта победа дорогого стоит, потому что команда продолжает борьбу.

    Лёша адаптируется и набирает кондиции. У него громадный потенциал играть ещё лучше», — сказал Сёмин «Чемпионату».

    До переезда в США Алексей Миранчук выступал за «Аталанту».

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