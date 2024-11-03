Семин: Алексей Миранчук двигает игру «Атланты» в атаке

Юрий Семин Фото: globallookpress.com
Миранчук сделал голевую передачу. Семин отметил, что футболист приносит пользу «Атланте» в атаке.
«Лёша сделал решающую передачу на победный "Атланты". Он чувствовал себя очень уверенно. Можно сказать, что это определяющий футболист, который двигает игру "Атланты" в атаке. Он провёл очень хороший матч. Эта победа дорогого стоит, потому что команда продолжает борьбу.
Лёша адаптируется и набирает кондиции. У него громадный потенциал играть ещё лучше», — сказал Сёмин «Чемпионату».
До переезда в США Алексей Миранчук выступал за «Аталанту».