«Ахмат» — «Пари НН»: счет матча 0:2, обзор голов

«Пари НН» Фото: t.me/fcparinn
На 54-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Пари НН», но полузащитник нижегородцев Лечи Садулаев не смог реализовать одиннадцатиметровый удар.
Спустя всего 2 минуты «Пари НН» забил победный гол, отличился Хуан Босельи. Уже на 90+8-й минуте игрок гостей Александр Эктов установил окончательный счет — 2:0.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат — Пари НН 0:2
Голы: 0:1 Хуан Мануэль Боселли (56'), 0:2 Александр Эктов (90+8') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев, Дарко Тодорович, Александр Жиров, Камило, Лечи Садулаев, Максим Самородов, Исмаэл, Даниил Павлович Уткин Пари НН: Никита Медведев, Никита Каккоев, Свен Карич, Станислав Магкеев, Данила Ведерников, Александр Эктов, Никита Ермаков, Николай Калинский, Александр Трошечкин, Хуан Мануэль Боселли, Огнен Ожегович
После этого матча нижегородская команда занимает 9-е место в таблице РПЛ с 15-ю очками в активе. «Ахмат» — на 14-й позиции (9 баллов).