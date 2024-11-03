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    Гол Рейндерса принес «Милану» победу в матче с «Монцей»

    «Монца» — «Милан»: счет матча 0:1, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Монца Милан
    В матче 11-го тура итальянской Серии А «Милан» на выезде переиграл «Монцу» со счетом 1:0.

    Тиджани Рейндерс
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    Тиджани Рейндерс

    Судьбу противостояния решил единственный точный удар, автором которого стал Тиджани Рейндерс на 43-й минуте.

    Футбол. Италия. Серия А
    Монца — Милан 0:1
    Гол: 0:1 Тейьяни Рейндерс (43') Монца: Стефано Турати, Армандо Иццо, Роб Холдинг, Андреа Карбони (Джанлука Капрари, 78'), Педру Перейра (Danilo D`Ambrosio, 65'), Гиоргос Кирьякопулос, Варрен Бондо (Маттиа Валоти, 87'), Алессандро Бьянко, Милан Дюрич (Мирко Марич, 78'), Дани Мота (Самуэль Виньято, 65'), Дэниел Мальдини Милан: Мик Меньян, Тео Эрнандес, Страхиня Павлович, Малик Тшау, Кристиан Пулишич (Юнус Муса, 89'), Самуэль Чуквезе (Рубен Лофтус-Чик, 81'), Тейьяни Рейндерс, Юссуф Фофана, Филиппо Терраччано (Давиде Калабрия, 89'), Альваро Мората, Ноа Окафор (Рафаэл Леау, 63') Предупреждения: Альваро Мората (47'), Милан Дюрич (52'), Варрен Бондо (83')

    Календарь и таблица Серии А

    Победа позволила «Милану» набрать 17 очков и подняться на седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. У «Монцы» осталось восемь баллов и 18-я строчка.

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