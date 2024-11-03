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    Гасперини: Мы знаем, что сильны и не собираемся этого отрицать

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Аталанта Наполи
    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о матче против «Наполи» (3:0).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Мы знаем, что сильны и не собираемся этого отрицать. Очевидно, что такие игры являются проверкой самих себя, нам противостоял лидер чемпионата, мы показали выдающуюся игру. Конечно, наша команда стала лучше по сравнению с прошлым сезоном, победа в Лиге Европы дала очень многое с точки зрения уверенности в себе. Отдельно хотелось бы отметить игроков, выходящих на поле со скамейки запасных, они очень усиливают нас», — цитирует Гасперини DAZN.

    Календарь и таблица Серии А

    «Аталанта» идет второй в таблице Серии А. Клуб набрал 22 очка в 11 встречах. «Наполи» заработал 25 очков и лидирует в таблице Серии А.

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