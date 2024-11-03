Гасперини: Мы знаем, что сильны и не собираемся этого отрицать

Главный тренервысказался о матче против(3:0).

«Мы знаем, что сильны и не собираемся этого отрицать. Очевидно, что такие игры являются проверкой самих себя, нам противостоял лидер чемпионата, мы показали выдающуюся игру. Конечно, наша команда стала лучше по сравнению с прошлым сезоном, победа в Лиге Европы дала очень многое с точки зрения уверенности в себе. Отдельно хотелось бы отметить игроков, выходящих на поле со скамейки запасных, они очень усиливают нас», — цитирует Гасперини DAZN.

Календарь и таблица Серии А

«Аталанта» идет второй в таблице Серии А. Клуб набрал 22 очка в 11 встречах. «Наполи» заработал 25 очков и лидирует в таблице Серии А.