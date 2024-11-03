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    Флик: Во втором мы уже не играли так, как привыкли

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о матче против «Эспаньола» (3:1).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Дерби — это всегда сложно, в первом тайме команда показала высокий уровень, а во втором мы уже не играли так, как привыкли. Мы теряли много мячей, и это одна из причин, по которой "Эспаньол" смог улучшить свою игру.

    Обычно игроки очень сосредоточены, но не во втором тайме. Ребята из Ла Масии проделывают отличную работу. Как тренер, я иногда замечаю, как теряется концентрацию, такое случается, и это то, над чем нам нужно работать. Но самое важное, что мы выиграли со счетом 3-1.

    Наверное, продолжим играть с шестью полузащитниками. Мы очень рады, что все возвращаются. Нам нужно их беречь. Я рад, что Дани забил два гола, они были очень важны. После травмы важно, чтобы Гави постепенно входил в игру, когда его можно будет включить в основной состав.

    Это часть нашей игры . Игрокам также нужно возвращаться назад. Во втором тайме нам было сложнее, потому что не хватало прессинга, но это наш стиль игры», — цитирует Флика Diario Sport.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    После этого матча «Барселона» занимает 1-е место в таблице Примеры с 33 очками в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (10).

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