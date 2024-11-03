Эмери: После второго пропущенного гола мы не смогли вернуться в игру

Главный тренервысказался о матче против(1:4).

«Мы уже выигрывали здесь и понимали, как это сделать снова, но нам противостояла классная команда. Они очень быстро забили во втором тайме, что усложнило нам задачу.

После второго пропущенного гола мы не смогли вернуться в игру. Если честно, то примерно такой игры от своей команды я и ожидал. Конечно, я не буду скрывать, что мы разочарованы, но нужно принять это, чемпионат длинный, некогда расстраиваться», — цитирует Эмери Sky Sports.

Календарь и таблица АПЛ

После этого матча «Тоттенхэм» занимает 7-е место в таблице АПЛ с 16-ю очками в активе. «Астон Вилла» — на 5-й позиции (18).