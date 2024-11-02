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    «Уфа» обыграла КАМАЗ в матче Первой лиги

    «Уфа» — КАМАЗ: счет матча 2:1, обзор голов

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    «Уфа» одержала победу над КАМАЗом (2:1) в матче 17-го тура российской Первой лиги.

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    В составе хозяев голы записали на свой счет Артём Гуренко на 40-й минуте и Александр Теняев на 67-й минуте.

    У КАМАЗа единственный гол забил Борис Фартуна на 84-й минуте, реализовав пенальти.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — КамАЗ 2:1
    Голы: 1:0 Артём Гуренко (40'), 2:0 Александр Теняев (67'), 2:1 Борис Фартуна (пенальти) (84') Уфа: Олег Баклов, Арсен Адамов, Артём Гуренко, Вадим Карпов, Даниил Корнюшин, Денис Кутин, Александр Теняев, Мигран Агеян, Валерий Бочеров, Владислав Ложкин, Pasevich R. КамАЗ: Илья Купцов, Руслан Аюкин, Валерий Почивалин, Дмитрий Тананеев, Павел Горелов, Юрий Кириллов, Иван Козлов, Никита Мельников, Дмитрий Стародуб, Руслан Апеков, Максим Лаук Предупреждения: Денис Кутин (75'), Pasevich R. (82')

    После этого матча «Уфа» занимает 16-е место в таблице Первой лиги с 17-ю очками в активе. КАМАЗ — на 13-й позиции (19).

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