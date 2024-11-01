Личка — об игре с «Ростовом»: Во втором тайме футбола не было

Главный тренер «Динамо»остался недоволен игрой своего клуба в матче 14-го тура против «Ростова» (1:1), особенно ему не понравился второй тайм.

«Первый тайм у нас был хороший, старались играть с мячом, искать моменты, один раз получилось. Во втором тайме начали больше играть на фарт, выбивать мяч и смотреть, что получится. Можно сказать, что во втором тайме футбола не было.

Будем стараться набрать очки в следующей игре. "Ростов" старался и бился, мы видели у них низкий блок, схему 5–4–1», — сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

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Матч завершился вничью со счетом 1:1. У «Ростова» счет открыл Николай Комличенко (24-я), а «Динамо» ответило голом Александра Кутицкого (26‑я).