РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

Палата РФС по разрешению споров на заседании в пятницу, 1 ноября, применила к, информирует официальный сайт РФС.

Причиной запрета стало дело защитника Юрия Журавлева и «Балтики». Подмосковный клуб обязан ему заплатить задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

Также «Химки» будут выплачивать «Балтике» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

Помимо этого, Палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме.

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Клуб станет выплачивать его бывшей команде не только задолженность по трансферному контракту, но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат.