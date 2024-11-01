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    РФС запретил «Химкам» регистрировать новичков

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    Палата РФС по разрешению споров на заседании в пятницу, 1 ноября, применила к «Химкам» запрет на регистрацию новых футболистов, информирует официальный сайт РФС.

    Юрий Журавлев сейчас играет за «Торпедо»
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    Юрий Журавлев сейчас играет за «Торпедо»

    Причиной запрета стало дело защитника Юрия Журавлева и «Балтики». Подмосковный клуб обязан ему заплатить задолженность по соглашению о расторжении трудового договора и проценты за нарушение сроков выплаты задолженностей.

    Также «Химки» будут выплачивать «Балтике» задолженность по трансферному контракту о переходе футболиста Кирилла Капленко и неустойку в соответствии с условиями, предусмотренными трансферным контрактом.

    Помимо этого, Палата удовлетворила заявление «Оренбурга» в отношении «Химок» о взыскании задолженности по трансферному контракту о переходе футболиста Лукаса Габриэля Веры в полном объеме.

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    Клуб станет выплачивать его бывшей команде не только задолженность по трансферному контракту, но и проценты за пользование чужими денежными средствами за каждый день просрочки выплат.

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