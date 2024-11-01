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    Карпин: Результат 1:1 — нормальный для нас, но удовлетворения нет

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    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о матче против «Динамо» (1:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Если вы следите за нами, то знаете, какие у нас проблемы, — много пропускаем и мало забиваем. Результат 1:1 — нормальный для нас. Понятно, что нет удовлетворения. Нам нужны очки. "Динамо" борется наверху таблицы, ребятам надо сказать спасибо. Физическую нагрузку получили.

    В начале матча слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Приятно, но очков это нам не добавляет. Лучше бы дали очки.

    Серия без побед? Связано и с кризисом, и с невезением, что не выигрываем матчи. Для чего вам нужен ответ? Я же не буду делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде, только за матч с Акроном», — цитирует Карпина «Чемпионат».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.

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