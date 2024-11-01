Карпин: Результат 1:1 — нормальный для нас, но удовлетворения нет

Главный тренервысказался о матче против(1:1).

«Если вы следите за нами, то знаете, какие у нас проблемы, — много пропускаем и мало забиваем. Результат 1:1 — нормальный для нас. Понятно, что нет удовлетворения. Нам нужны очки. "Динамо" борется наверху таблицы, ребятам надо сказать спасибо. Физическую нагрузку получили.

В начале матча слышал поддержку болельщиков в свой адрес. Приятно, но очков это нам не добавляет. Лучше бы дали очки.

Серия без побед? Связано и с кризисом, и с невезением, что не выигрываем матчи. Для чего вам нужен ответ? Я же не буду делать сейчас разбор, что с нами. Я не могу предъявить команде, только за матч с Акроном», — цитирует Карпина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 27 очками идет на четвертом месте в РПЛ. «Ростов» (14) — 8-й.