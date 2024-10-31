Заболотный: ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали

Нападающийвысказался о причинах ухода излетом этого года.

«Был ли вариант продления контракта с ЦСКА? Да, было предложение после сезона. Предложили контракт, много общались, но пришёл к тому, что стоит перелистнуть страницу. Много было обсуждений, разговоров, факторов. ЦСКА предложил те условия, которые меня не устраивали в плане статуса в клубе.

Игрок ротации? Да, такое есть», — приводит слова Заболотного «Советский спорт».

Нападающий пополнил состав «Химок» летом 2024-го года. В нынешнем сезоне Заболотный провел за подмосковную команду 13 матчей в рамках РПЛ, забил 2 гола и сделал 4 голевые передачи.