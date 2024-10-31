Стало известно, кто может возглавить «Рому» в случае увольнения Юрича

в ближайшее время может покинуть пост главного тренера «Ромы».

По информации Il Messaggero, хорвату уже сообщили, что он будет уволен, если «Рома» в ближайшем матче не сможет выиграть у «Торино».

Источник также утверждает, что в список кандидатов на пост главного тренера «Ромы» входят Роберто Манчини, Клаудио Раньери и Эдин Терзич.

Юрич возглавил «Рому» в середине сентября после увольнения Даниэле Де Росси.

«Рома» занимает 12-е место в турнирной таблице Серии А после девяти туров.

Матч «Рома» — «Торино» пройдет 31 октября, начало — в 22:45 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

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Напомним, ранее стало известно, что Юрич подрался с одним из игроков «Ромы» после поражения от «Фиорентины» (1:5).