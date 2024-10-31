СМИ узнали, кто станет первым новичком «Манчестер Юнайтед» после назначения Аморима

может приобрести защитника «Вулверхэмптона»

По информации GiveMeSport, на приобретении алжирского футболиста настаивает будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

Аит-Нури играет на позиции левого защитника, которая считается в «МЮ» одной из самых проблемных из-за постоянных травм Люка Шоу.

Ранее стало известно, что Аморим уже на этой неделе может покинуть лиссабонский «Спортинг» и возглавить «Манчестер Юнайтед».

Transfermarkt оценивает стоимость Аита-Нури в 35 миллионов евро.

Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.