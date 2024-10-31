СМИ узнали, кто станет первым новичком «Манчестер Юнайтед» после назначения Аморима

Райан Аит-Нури Фото: globallookpress.com
По информации GiveMeSport, на приобретении алжирского футболиста настаивает будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.
Аит-Нури играет на позиции левого защитника, которая считается в «МЮ» одной из самых проблемных из-за постоянных травм Люка Шоу.
Ранее стало известно, что Аморим уже на этой неделе может покинуть лиссабонский «Спортинг» и возглавить «Манчестер Юнайтед».
Transfermarkt оценивает стоимость Аита-Нури в 35 миллионов евро.
Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.