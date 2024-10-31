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    СМИ узнали, кто станет первым новичком «Манчестер Юнайтед» после назначения Аморима

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    «Манчестер Юнайтед» может приобрести защитника «Вулверхэмптона» Райана Аита-Нури.

    Райан Аит-Нури
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    Райан Аит-Нури

    По информации GiveMeSport, на приобретении алжирского футболиста настаивает будущий главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим.

    Аит-Нури играет на позиции левого защитника, которая считается в «МЮ» одной из самых проблемных из-за постоянных травм Люка Шоу.

    Ранее стало известно, что Аморим уже на этой неделе может покинуть лиссабонский «Спортинг» и возглавить «Манчестер Юнайтед».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Аита-Нури в 35 миллионов евро.

    Напомним, в начале недели «Манчестер Юнайтед» объявил об увольнении Эрика тен Хага. Временным тренером «красных дьяволов» стал Руд ван Нистелрой.

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