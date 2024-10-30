Педри признали лучшим молодым игроком месяца в Примере

Полузащитникполучил приз лучшему молодому игроку месяца в испанской Примере. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Эта награда вручается футболисту в возрасте до 23-х лет. Педри опередил в голосовании Эдуардо Камавингу из «Реала», Витора Роке («Бетис»), Пабло Барриосу («Атлетико») и Луку Сучичу («Реал Сосьедад»).

В октябре этого года Педри провел 3 матча за «Барселону» в испанской Примере и забил 1 гол.

После 11-и туров в чемпионате Испании «сине-гранатовые» занимают 1-е место в таблице с 30-ю очками в активе, опережая «Реал» (2-я строчка) на 6 баллов.