Семин: За три дня до вручения награды я говорил, что «Золотой мяч» получит Родри

Бывший главный тренер сборной Россиивысказался о вручении «Золотого мяча» полузащитнику

«Спорить по поводу результатов "Золотого мяча" будут всегда. Родри и Винисиус — два величайших игрока. Наверное, в пользу испанца сыграла победа на чемпионате Европы этим летом и то, что он выиграл чемпионат Англии. А у Винисиуса на уровне сборной заслуг все-таки меньше. Обычно предпочтение отдают игрокам группы атаки, а Родри — это футболист средней линии, цементирующий все в центре поля в клубе и сборной. За три дня до вручения награды я говорил, что "Золотой мяч" получит Родри», — цитирует Семина «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Родри в 50 матчах забил девять мячей и сделал 14 ассистов.