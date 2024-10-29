Гути: Для меня этот «Золотой мяч» не имеет никакого престижа

Бывший полузащитниквысказался о значимости «Золотого мяча» в футболе.

«Для меня этот "Золотой мяч" не имеет никакого престижа. Я этому не верю. Скажите мне, каковы критерии, когда дело доходит до голосования», — приводит слова Гути La Sexta.

Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году.

Футболисты, руководство и тренер «Реала» отказались приезжать на церемонию вручения из-за того, что нападающий «сливочных» Винисиус не стал обладателем главной награды.