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    Гути: Для меня этот «Золотой мяч» не имеет никакого престижа

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    Бывший полузащитник «Реала» Гути высказался о значимости «Золотого мяча» в футболе.

    Родри стал обладателем «Золотого мяча»
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    Родри стал обладателем «Золотого мяча»

    «Для меня этот "Золотой мяч" не имеет никакого престижа. Я этому не верю. Скажите мне, каковы критерии, когда дело доходит до голосования», — приводит слова Гути La Sexta.

    Напомним, что полузащитник «Манчестер Сити» Родри стал обладателем «Золотого мяча» в 2024-м году.

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