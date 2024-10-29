Главред France Football: «Реал» оказывал на меня сильное давление

Главный редактор France Footballпризнался, что испытывал серьезное психологическое давление со стороны представителей мадридского

Игроки, главный тренер и руководство «Реала» отказались от участия в церемонии вручения «Золотого мяча», когда узнали, что награду получит не Винисиус Жуниор, а испанец Родри из «Манчестер Сити».

«По всей видимости, на результат Винисиуса повлияло присутствие Джуда Беллингема и Даниэля Карвахаля в топ-5. Математически это отняло у него несколько очков.

Голосовавшие разделили свои решения между ними, и это помогло Родри.

На меня оказывали сильное давление со стороны "Реала", но, как это бывает и с другими клубами, я всегда был ясен и честен, и, возможно, мое молчание довело их до предела.

Но было то же самое, что и с остальными. Я был очень неприятно удивлен отсутствием их делегации», — приводит слова Гарсия L’Équipe.