Булыкин: Ломаев позволил Кордобе забить такую красоту

Бывший российский футболистоценил гол форвардав ворота(2:1).

«Кордоба забил оригинальный и красивый гол "Крыльям Советов". Он не растерялся и хорошо пробил. Но если Кордоба пробьёт так ещё 10 раз, забьёт максимум один гол. Конечно, Ломаев виноват в пропущенном мяче — непонятно, куда вышел.

Однако у Кордобы получился интересный удар вверх. У Ломаева было время добежать, но, видимо, неправильно выбрал позицию. Если бы вратарь "Крыльев Советов" никуда не вышел, то не было бы никакого гола. Но он позволил Кордобе забить такую красоту», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

После этого матча «Краснодар» занимает 1-е место в таблице с 33 очками в активе. «Крылья Советов» — на 10-й позиции (12).