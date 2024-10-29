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    Анчелотти — тренер года по версии France Footbal

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    Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти был признан лучшим тренером года по версии France Football.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Итальянский специалист получил награду имени Йохана Кройффа в рамках церемонии вручения «Золотого мяча».

    На трофей также претендовали Хаби Алонсо («Байер»), Луис де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини («Аталанта»), Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Лионель Скалони (сборная Аргентины).

    В сезоне-2023/23 мадридский «Реал» под руководством 65-летнего Карло Анчелотти выиграл испанскую Ла Лигу, Лигу чемпионов, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА.

    У женщин аналогичную награду выиграла возглавляющая сборную США и лондонский «Челси» Эмма Хейс.

    В финале олимпийского турнира сборная США под руководством Хейс обыграла команду Бразилии со счетом 1:0. В этом же году 47-летняя специалистка выиграла женский чемпионат Англии с «Челси». В лондонском клубе она работала 12 лет.

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