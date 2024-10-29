ПерерывМилан — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Милан»«Милан» — «Наполи». Онлайн
  • 21:58
    • Гол Бевеева обеспечил «Уралу» победу над «Балтикой» в Кубке России
  • 20:54
    • Соболенко и Рыбакина — в одной группе на Итоговом турнире WTA
    Все новости спорта

    Источник: «МЮ» может отложить назначение Аморима на несколько недель

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Манчестер Юнайтед Португалия Спортинг Лиссабон
    Руководство «Манчестер Юнайтед» не сможет назначить Рубена Аморима на пост главного тренера в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Mail.

    Рубен Аморим
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Рубен Аморим

    Стало известно, что сейчас боссы «красных дьяволов» ведут переговоры с руководством «Спортинга» по поводу срока уведомления, при котором Аморим не может быть уволен из португальского клуба, не отработав определенное количество времени.

    Этот процесс может занять несколько недель, из-за чего специалист пока не сможет возглавить «Манчестер Юнайтед».

  • Цифры вместо слов. Пять причин, по которым «МЮ» уволил Эрика тен Хага
  • Пять простых цифр, которые показывают, как «Манчестер Юнайтед» достиг нового дна под руководством голландца
  • Вчера

    • Ранее сообщалось о том, что Аморим подпишет контракт с «красными дьяволами» на 2 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Остановит ли «Милан» «Наполи»?
  • «Милан» — «Наполи». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • «Боруссия» проиграет третий матч подряд?
  • «Вольфсбург» — «Боруссия» Д. Прогноз и ставки
  • 2.76
    •
  • Игра в Денвере получится результативной
  • «Колорадо» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБесплатная ставка €5 после регистрации ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьВысокие коэффициенты, VIP ИгратьБонус €100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.25
  • Экспресс дня 30 октября
  • Завтра в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Колорадо — Тампа-Бэй
  • Хоккей
  • Послезавтра в 04:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •  2.00
  • Прогноз на матч Престон — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.60
  • Прогноз на матч Майнц — Бавария
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ювентус — Парма
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.05
  • Прогноз на матч Эмполи — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры