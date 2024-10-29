Источник: «МЮ» может отложить назначение Аморима на несколько недель

Рубен Аморим Фото: globallookpress.com
Стало известно, что сейчас боссы «красных дьяволов» ведут переговоры с руководством «Спортинга» по поводу срока уведомления, при котором Аморим не может быть уволен из португальского клуба, не отработав определенное количество времени.
Этот процесс может занять несколько недель, из-за чего специалист пока не сможет возглавить «Манчестер Юнайтед».
Ранее сообщалось о том, что Аморим подпишет контракт с «красными дьяволами» на 2 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.