Источник: «МЮ» может отложить назначение Аморима на несколько недель

Руководствоне сможет назначитьна пост главного тренера в ближайшее время. Об этом сообщает Daily Mail

Стало известно, что сейчас боссы «красных дьяволов» ведут переговоры с руководством «Спортинга» по поводу срока уведомления, при котором Аморим не может быть уволен из португальского клуба, не отработав определенное количество времени.

Этот процесс может занять несколько недель, из-за чего специалист пока не сможет возглавить «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось о том, что Аморим подпишет контракт с «красными дьяволами» на 2 года с опцией автоматического продления еще на один сезон.